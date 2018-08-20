СМИ: Доход работающих россиян падает в полтора раза после выхода на пенсию

Более половины граждан России продолжают работать после выхода на пенсию, однако их доходы значительно падают. Пенсионеры чаще всего идут работать контролёрами, продавцами и сторожами.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), такие профессии зачастую предусматривают посменный график труда. По информации источника, те люди, которые после выхода на пенсию устраиваются на такую работу, зарабатывают в полтора раза меньше, чем те, кто работает в режиме полной занятости.

На данный момент на территории Российской Федерации 37 млн человек находятся в возрасте старше трудоспособного. Среди них почти 30% составляет уровень занятости, безработицы – чуть больше 3%. Как передаёт ura.ru, в среднем на пенсии граждане РФ трудятся чуть больше шести лет.