По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, разрыв в зарплатах между российскими мужчинами и женщинами довольно серьезный. Средняя зарплата женщин составляет 74 процента от оклада мужчин.

Политик считает, что это несправедливо. Ведь чаще всего этот разрыв не связан с более высокими должностями мужчин, просто за одну и ту же работу платят по-разному.

Валентина Матвиенко намерена сделать все возможное для исправления ситуации. "Надо и дальше работать над сокращением этих "ножниц", - отметила спикер в интервью журналу "Международная жизнь".