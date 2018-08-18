Глава Минфина РФ Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение Fitch подтверждает признание устойчивости российской экономики. Агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США

Агентство отметило Fitch сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

Как пояснил глава российского Минфина, в условиях волатильности на развивающихся рынках, сопровождающейся постоянными угрозами усилить антироссийские санкции, такое решение агентства является признанием устойчивости экономики РФ к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономического регулирования в стране, - сообщает РИА Новости.