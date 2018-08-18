Международное рейтинговое агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США. Эксперты агентства Fitch отметили, что российская экономика хорошо справилась с новым пакетом американских санкций, объявленных в апреле 2018 года. Пресса вскрыла подготовку США к новому удару по финансовой системе России

Аналитики агентства напомнили, что первые санкции, введенные США в отношении России, привели к определенной нестабильности российской экономики.

Агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра, - сообщает РИА Новости.

Международные специалисты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.

По некоторым данным, американские власти намерены осуществить новый удар по финансовой системе России.