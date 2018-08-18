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Агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
18 августа 2018, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
Международное рейтинговое агентство Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США. Эксперты агентства Fitch отметили, что российская экономика хорошо справилась с новым пакетом американских санкций, объявленных в апреле 2018 года.
Аналитики агентства напомнили, что первые санкции, введенные США в отношении России, привели к определенной нестабильности российской экономики.
Агентство сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра, - сообщает РИА Новости.
Международные специалисты отметили сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику России.
По некоторым данным, американские власти намерены осуществить новый удар по финансовой системе России.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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