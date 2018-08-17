В Кремле заявили, что финансовая система России абсолютно стабильна
17 августа 2018, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]
Финансовая и экономическая система России абсолютно стабильна, несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля. О стабильности российской экономики заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретаря президента РФ подтвердил, что определенная волатильность есть, идет разнонаправленная динамика. Песков заявил: "Хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна".
Так Песков ответил на вопрос, вызывает ли в Кремле беспокойство ослабление курса рубля в последние дни.
По данным экспертов, основное давление на акции российских компаний и курс рубля в августе оказывали опасения о введении очередных санкций США.
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