В пятницу, 17 августа, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался о курсе рубля. По его словам, определенная волатильность в настоящий момент действительно наблюдается.

Песков, однако, подчеркнул, что финансовая система Российской Федерации сейчас является абсолютно стабильной, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее эксперты заявили, что к концу текущего года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильно обесцениться. Основной причиной является рост курса доллара по отношению к рублю.