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Эстония утвердила проект границы с РФ стоимостью €190 млн
17 августа 2018, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Эстонии утвердило смету строительства границы с Российской Федерацией вплоть до 2026 года. Об этом сегодня сообщается на сайте эстонского кабинета министров.
Строительство начнется по направлению с юга на север, поскольку именно на южном участке в последнее время наблюдается более активная нелегальная миграция, а также встречаются случаи контрабанды.
По задумке МВД Эстонии, обустройство границы с РФ должно было закончиться в 2019 году и обойтись в 79 млн евро. Однако в начале года выяснилось, что затраты возросли до 190 млн евро.
«Наша граница также является границей НАТО и Евросоюза, что делает качественное строительство проекта еще более важным»,- сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает «Коммерсантъ».
При этом в МВД не исключают еще большего удорожания проекта (до 320 миллионов евро). Это может произойти из-за предположительного роста цен на строительные работы в будущем.
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