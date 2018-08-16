Появились данные о разработке экономического «супероружия» США против Москвы

Американские конгрессмены в настоящее время работают над законопроектом, который должен стать экономическим «супероружием» Вашингтона против Москвы и Эр-Рияда. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

Документ, о котором идет речь, наделит власти Соединенных Штатов правом накладывать санкции в отношении госкомпаний, связанных с ОПЕК и участниками сделки ОПЕК +. В США рассчитывают, что с помощью рестриктивных мер им удастся ослабить союз России и Саудовской Аравии и развалить ОПЕК. Предполагается, что в результате мировой рынок энергоресурсов будет либерализован, а Европа станет рынком сбыта американских углеводородов, пишет сайт ktovkurse.com.

Ранее в четверг сообщалось, что работающие в Штатах хедж-фонды предрекли резкое подорожание нефти из-за ситуации вокруг Ирана и кризиса в Венесуэле.