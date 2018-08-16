Прогноз и мнение: как изменится курс доллара к 1 сентября

Почти треть россиян вообще не интересует курса доллара. 54 процента наших соотечественников не следят за новостями с валютной биржи. А те россияне, кому интересен курс американской валюты, считают, что к сентября доллар будет стоить выше 70 рублей. Все сбережения россиян и вклады в банках под угрозой, считают эксперты

На фоне новостей о динамике курса доллар рассматривают как средство хранения накоплений. Россияне считают, что доллар в ближайшем будущем будет расти по отношению к рублю. Мнение россиян узнали эксперты Superjob.

В опросах приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех федеральных округов.

Для трети россиян (33%) заявили, что для них рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений, доллар назвал 21%, евро — 15%. 11% россиян считают, что свои накопления лучше хранить в других валютах: китайских юанях, фунтах стерлингов, японских йенах или на мультивалютных счетах.

Молодежь до 24 лет по сравнению с россиянами старшего возраста реже выбирает рубль. Среди мужчин американская валюта пользуется большей популярностью, чем среди женщин (27 и 15%). Жители Москвы предпочитают доллар рублю (29 и 28% соответственно).

По прогнозу россиян, к 1 сентября курс доллара превысит 71 рубль 50 копеек.

Однако, как заключили эксперты, позиция рубля в качестве средства хранения накоплений сегодня одна из самых низких за последние четыре года.