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Аналитики предсказали взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель
16 августа 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
В течение ближайших года-полутора цены на нефть могут повыситься до 150 долларов за баррель. Такой прогноз сделали представители хедж-фондов, работающих в Соединенных Штатах.
В настоящее время за бочку топлива на мировых биржах дают 70-75 долларов. По мнению американских аналитиков, предстоящий резкий взлет котировок обеспечат ряд факторов. Среди них – восстановление Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Данный шаг, согласно расчетам специалистов, приведет к уходу с рынка 1,3–1,4 млн баррелей нефти в сутки.
Еще одна причина вероятного роста стоимости топлива – сокращение его производства в Венесуэле. Эксперты ожидают очередного снижения объемов добычи в переживающей экономический кризис южноамериканской стране к концу 2018-го, пишет «Независимая газета».
Ранее сообщалось, что экономист Михаил Дмитриев заявил о получении Россией фантастического нефтяного бонуса.
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