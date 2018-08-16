Аналитики предсказали взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель

В течение ближайших года-полутора цены на нефть могут повыситься до 150 долларов за баррель. Такой прогноз сделали представители хедж-фондов, работающих в Соединенных Штатах.

В настоящее время за бочку топлива на мировых биржах дают 70-75 долларов. По мнению американских аналитиков, предстоящий резкий взлет котировок обеспечат ряд факторов. Среди них – восстановление Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Данный шаг, согласно расчетам специалистов, приведет к уходу с рынка 1,3–1,4 млн баррелей нефти в сутки.

Еще одна причина вероятного роста стоимости топлива – сокращение его производства в Венесуэле. Эксперты ожидают очередного снижения объемов добычи в переживающей экономический кризис южноамериканской стране к концу 2018-го, пишет «Независимая газета».

Ранее сообщалось, что экономист Михаил Дмитриев заявил о получении Россией фантастического нефтяного бонуса.