Пресса вскрыла подготовку США к новому удару по финансовой системе России

Власти Соединенных Штатов намерены осуществить новый удар по финансовой системе России. Об этом рассказывается в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

«Русская весна» пишет, что американское министерство финансов включила группу банков из РФ в «черный список» по причине того, что они занимались обслуживанием счетов северокорейских организаций. Согласно точке зрения издания, данная мера свидетельствует о подготовке Вашингтоном новой атаки против российской экономики. Факт нахождения того или иного банка в списке Минфина значительно упрощает для законодателей использование против этого финансово-кредитного учреждения более жестких рестриктивных мер, отмечается в процитированной заметке.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Синельников-Оришак назвал незаконными новые санкции, введенные Штатами в отношении Москвы.