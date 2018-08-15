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Главная задача – пополнение бюджета

15 августа 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Главная задача – пополнение бюджета

Комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Законодательного собрания Краснодарского края отчитался о проделанной работе. Возглавляет комитет Николай Кравченко – депутат кубанского парламента четырех созывов. Заместитель председателя комитета – Иван Артеменко, секретарь – Эдуард Кузнецов. Александр Агеев, Александр Галенко и Владимир Харламов – члены комитета.

За парламентский год депутаты провели 35 заседаний комитета и 73 заседания рабочих групп – из них 18 выездных. Рассмотрено 172 вопроса.

Комитет работал над поправками в краевой бюджет. Изменения в этот документ принимались практически на каждой сессии ЗСК.

Особый акцент в работе сделан на реализацию краевых госпрограмм. Депутаты уделяли внимание своевременному освоению бюджетных средств. Уже в январе перед профильными министерствами края ставился вопрос о необходимости разработки и утверждения порядков и условий предоставления субсидий по госпрограммам. На июньской сессии кубанскими парламентариями принято решение, по которому теперь поправки в региональные госпрограммы будут вноситься на одном пленарном заседании вместе с изменениями в краевой бюджет.

Ход исполнения госпрограмм комитет рассматривал ежеквартально.

Кроме того, комитет анализировал итоги проверок Контрольно-счетной палаты края по эффективному и целевому использованию бюджетных средств.

Также в текущем году комитет работал над проблемами неформальной занятости населения. Депутаты по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко тщательно проанализировали ситуацию по этому вопросу в муниципальных образованиях. Совместные рабочие группы выезжали в районы, проводили там конференции. По итогам этой работы принято постановление, в котором даны рекомендации органам местного самоуправления по недопущению неформальной занятости и выплаты серой зарплаты.

Кроме того, комитет продолжал искать пути решения проблем налоговой недоимки в краевой бюджет. Перед парламентскими каникулами в Белореченском районе состоялось выездное заседание комитета, которое провел спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. На этом мероприятии рассматривались муниципальные образования, где уровень недоимки один из самых высоких по краю.

«Наша общая задача – существенно снизить сумму недоимки. Мы все говорим о необходимости новых школ, садиков, медицинских учреждений. А как они появятся? Нельзя что-то получить, ничего не отдав взамен. Только благодаря труду и налоговым отчислениям каждого из нас. Напомню, что 70 процентов краевого бюджета идет на социальную сферу», – прокомментировал председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

По результатам заседания профильного комитета ЗСК выработан ряд рекомендаций, направленных на поиск доходных резервов, повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов.

По словам председателя бюджетного комитета Николая Кравченко, комитет будет в дальнейшем возвращаться к обозначенным вопросам и контролировать ход их исполнения.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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