Российская экономика сейчас получает фантастический нефтяной бонус

На нефтяном рынке сложилась крайне благоприятная для России ситуация. Такое заявление сделал отечественный экономист Михаил Дмитриев.

Выступая на «Эхе Москвы», эксперт отметил, что рублевая цена барреля топлива за последние полгода выросла более чем на 30%. В настоящее время за бочку нефти дают около пяти тысяч рублей, такого в истории страны еще не было.

По словам Дмитриева, правительство РФ получило фантастический бонус для финансирования всех социальных программ. В условиях притока денег власти начали смелее планировать рост государственных расходов.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов допустил отказ от доллара при торговле российской нефтью. По словам чиновника, данный вариант рассматривается по причине неустойчивости американской валюты.