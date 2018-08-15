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В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей

15 августа 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске пройдет крупномасштабная конференция для предпринимателей

«Территория Бизнеса» организует для предпринимателей Челябинской области большую конференцию «ChelBuisnessDay», которая пройдет 6 сентябряв Центре международной торговли WorldTradeCenter. Идет прием заявок на участие в мероприятии.

В программе конференции участников ждут тренинги и семинары, встречи с опытными предпринимателями, бизнес-тренерами и специалистами «Территории Бизнеса». Впервые в Челябинске пройдет уникальный тренинг-спектакль Евгения Винникова "Бизнес, я и жизнь моя", который поможет проанализировать бизнес, найти ошибки и определить точки роста.

«Для предпринимателей региона эта конференция – прекрасная возможность расширить свои знания, найти партнеров, вывести свой бизнес на новый уровень. Программа будет полезна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто в бизнесе не первый год», - прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

Принять участие в конференции может любой действующий предприниматель, для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

«По нашим прогнозам, конференцию посетит порядка 300 человек. Участники смогут не только посетить тренинги и семинары, но выиграть призы от партнеров и спонсоров. Каждый сможет найти для себя что-то интересное и полезное», - рассказала Алена Шорохова, заместитель генерального директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.
Мероприятие пройдет при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области.

 

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