Минск рассчитывает на госкредит России суммой в $1 млрд

Белоруссия в 2019 году рассчитывает рефинансировать половину своих выплат по валютным долгам, которые составят $3,7 миллиарда, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер Василий Матюшевский.

В связи с этим, Беларусь и РФ ведут переговоры о предоставлении Минску в 2019 году российского госкредита на $1 млрд, который будет направлен на рефинансирование внешних долговых обязательств Белоруссии.

По словам Матюшевского, данное взаимодействие с Москвой достаточно конструктивно: "Я бы не драматизировал, есть вопросы, и мы на них отвечаем", - приводит слова вице-премьера газета "Известия".

Кроме того, он добавил, что, по его мнению, "идеальной конструкцией" в случае Белоруссии была бы выплата 50% валютного долга и рефинансирование еще 50%.