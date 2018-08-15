ФБР предупреждает: хакеры готовят масштабную атаку на банки

Федеральное бюро расследований предупредило мировые банки об угрозе новой атаки хакеров. По данным организации, в ближайшее время злоумышленники планируют вывести миллионы долларов из банкоматов по всему миру.

Как стало известно сотрудникам ведомства, кибер-преступники планируют получить прямой доступ к счетам через выпуск фальшивых дебетовых и кредитных карт. "Компьютерные гении" собираются отключить защиту от мошенничества и получить доступ к остаткам средств на счетах граждан.

Если злоумышленникам удастся их фокус, множество банков по всему земному шару потеряют миллионы долларов. Банкам-эмитентам рекомендовано срочно, но тщательно проверить свои системы на содержание в них стороннего вредоносного ПО.