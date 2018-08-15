Россияне получат пенсионные льготы до выхода на пенсию

Несмотря на повышение пенсионного возраста, возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными. В Госдуме будут внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, такие меры не отразятся на бюджете Пенсионного фонда и не требуют дополнительных финансовых влияний. Пенсионные льготы финансируются за счет региональных бюджетов.

Отмечается, что граждан России по достижении ими определенных возрастов (60 лет для мужчин и 55 - для женщин) будут освобождать от уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на недвижимость.