Россияне получат пенсионные льготы до выхода на пенсию
15 августа 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на повышение пенсионного возраста, возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными. В Госдуме будут внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники, такие меры не отразятся на бюджете Пенсионного фонда и не требуют дополнительных финансовых влияний. Пенсионные льготы финансируются за счет региональных бюджетов.
Отмечается, что граждан России по достижении ими определенных возрастов (60 лет для мужчин и 55 - для женщин) будут освобождать от уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на недвижимость.
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