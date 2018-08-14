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Минтранс подготовился к прекращению Киевом ж/д сообщения с Россией
14 августа 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве транспорта России подготовились к возможному прекращению Украиной железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами, о котором ранее заявили киевские власти.
«Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого решения. Мы проработали пакет мер на этот случай. Россия примет ответные меры в случае прекращения украинской стороной железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами», - заявил сегодня министр транспорта Евгений Дитрих.
В то же время глава Минтранса РФ выразил надежду, что Киев не пойдет на прекращение транспортного сообщения с Россией, поскольку такого рода запрет принесет лишь дискомфорт и неудобства для граждан Украины и России, сообщает РБК.
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