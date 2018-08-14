Турция намерена бойкотировать американскую электронику
14 августа 2018, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 14 августа, сообщил о намерении Анкары полностью бойкотировать электронную продукцию, которая была произведена на территории Соединенных Штатов Америки.
В рамках сегодняшнего выступления в столице Турции Эрдоган подчеркнул, что власти страны твердо намерены отказаться от американской электроники.
Политик отметил, что в настоящий момент США нападают не только на турецкую сторону, но также на Иран, Китай, Россию, Европу и даже Канаду. Как сообщает телеканал NTV, Эрдоган уточнил, что против Турции была начата настоящая операция, поэтому следует принимать радикальные меры.
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