Российские миллиардеры за сутки потеряли более $3 млрд

Только за одни сутки состояние российских бизнесменов сократилось более чем на 3 млрд долларов США. Аналитики Bloomberg связывают эти убытки с предложением помощника Владимира Путина Андрея Белоусова.

Предложение, озвученное Белоусовым, вызвало падение стоимости акций российских компаний, в результате которых состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в течение дня 10 августа снизилось на 832 млн долларов.

Капитал основного бенефициара ММК Виктора Рашникова сократился на 446 млн долларов, состояния Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которые контролируют основного акционера Evraz, снизились на 381 млн и 221 млн долларов соответственно.

Напомним, президент России Владимир Путин получил от своего помощника Андрея Белоусова письмо с предложением изымать сверхдоходы российских металлургических, нефтехимических и химических компаний на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин получил послание помощника. Документ имеет гриф для служебного пользования, и политик поставил на нем резолюцию "Согласен".