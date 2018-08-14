Минэкономразвития предложило в следующем году тарифы ЖКХ повысить дважды

Минэкономразвития сформулировало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС. По плану министерства они должны пройти в два этапа, рост не должен превышать прогноз по инфляции. Минстрой советует гражданам РФ не беспокоиться о повышении платежей за ЖКХ

Сейчас тарифы повышаются каждый год с 1 июля. Министерство предлагает повысить тарифы с 1 января частично, на 1,7% - именно на столько возрастет совокупный платеж россиян за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20 %, пишет РБК.

Величину индексации с 1 июля 2019 года предлагается скорректировать так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Индексация платы за ЖКХ в этот этап должна быть снижена с 4 до 2,4%.

Документ отправлен на утверждение в профильные ведомства.