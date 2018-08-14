Украинский политик предрек Киеву "колоссальный ущерб" из-за разрыва с РФ
14 августа 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов оценил последствия разрыва экономических отношения с Россией. Политик считает, что украинское государство в этом случае ждет полная катастрофа.
Суслов отметил, что и сейчас Россия остается крупнейшим торговым партнером для Незалежной. Она является значимым рынком для сбыта украинских товаров. Он напомнил, что у РФ закупается большая часть ядерного топлива. Если атомные станции остановятся из-за его нехватки, это будет крах.
Суслов привел примеры отраслей, где сотрудничество уже остановлено, сообщает РИА Новости. Киев уже перестал выпускать ракеты и запуск космических аппаратов остановлен, не производятся самолеты уже 3 года. Экс-министр экономики добавил, что только от транзита газа Украина лишится до 3 миллиардов долларов в год. Если киевские власти сейчас порвут все экономические отношения с Москвой, то уровень жизни граждан Украины будет еще ниже.
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