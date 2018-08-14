Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов оценил последствия разрыва экономических отношения с Россией. Политик считает, что украинское государство в этом случае ждет полная катастрофа.

Суслов отметил, что и сейчас Россия остается крупнейшим торговым партнером для Незалежной. Она является значимым рынком для сбыта украинских товаров. Он напомнил, что у РФ закупается большая часть ядерного топлива. Если атомные станции остановятся из-за его нехватки, это будет крах.

Суслов привел примеры отраслей, где сотрудничество уже остановлено, сообщает РИА Новости. Киев уже перестал выпускать ракеты и запуск космических аппаратов остановлен, не производятся самолеты уже 3 года. Экс-министр экономики добавил, что только от транзита газа Украина лишится до 3 миллиардов долларов в год. Если киевские власти сейчас порвут все экономические отношения с Москвой, то уровень жизни граждан Украины будет еще ниже.