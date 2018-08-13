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В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу
13 августа 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне оперативно отреагировали на изменения курса рубля. За последние несколько дней объём продаж авиабилетов за границу вырос на треть. Эксперты по туризму прогнозируют, что авиабилеты из России за границу подорожают в ночь на среду, 15 августа, в среднем на семь процентов из-за падения курса рубля.
Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний и на рейсы иностранных авиакомпаний, так как все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), - сообщает РБК.
В нашей стране курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.
На вторник, 14 августа, по данным Центробанка, официальный курс евро к рублю увеличился на 97,59 копейки — до 77,6519 рубля, а курс доллара — на 1,32 рубля, достигнув 68,2234 рубля.
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