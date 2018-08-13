В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу

Россияне оперативно отреагировали на изменения курса рубля. За последние несколько дней объём продаж авиабилетов за границу вырос на треть. Эксперты по туризму прогнозируют, что авиабилеты из России за границу подорожают в ночь на среду, 15 августа, в среднем на семь процентов из-за падения курса рубля. Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний и на рейсы иностранных авиакомпаний, так как все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), - сообщает РБК.

В нашей стране курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.

На вторник, 14 августа, по данным Центробанка, официальный курс евро к рублю увеличился на 97,59 копейки — до 77,6519 рубля, а курс доллара — на 1,32 рубля, достигнув 68,2234 рубля.