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//Экономика 13+

В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу

13 августа 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу
фото: pixabay.com

Россияне оперативно отреагировали на изменения курса рубля. За последние несколько дней объём продаж авиабилетов за границу вырос на треть. Эксперты по туризму прогнозируют, что авиабилеты из России за границу подорожают в ночь на среду, 15 августа, в среднем на семь процентов из-за падения курса рубля.

Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний и на рейсы иностранных авиакомпаний, так как все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), - сообщает РБК.

В нашей стране курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 копеек в большую сторону в полночь со вторника на среду.

На вторник, 14 августа, по данным Центробанка, официальный курс евро к рублю увеличился на 97,59 копейки — до 77,6519 рубля, а курс доллара — на 1,32 рубля, достигнув 68,2234 рубля.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией

Турция намерена и в дальнейшем укреплять связи с Россией

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что Анкара продолжает курс на дальнейшее укрепление её связей с Москвой.

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В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Меркель в Германии

В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Меркель в Германии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся 18 августа в Берлине. По словам Пескова, Путин будет в Берлине в субботу.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения

СМИ: в Иране представили баллистическую ракету нового поколения

В понедельник, 13 августа, иранские военные показали баллистическую ракету нового поколения Fateh Mubeen. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили в Министерстве обороны страны.

//В мире

Министр Сирии обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции

Министр Сирии обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции

Министр местного управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, возглавляющий координационный комитет страны по возвращению беженцев, обратился к правительству Германии с просьбой отменить санкции против Сирии. По его словам, это поможет возвращению беженцев на родину.

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//Новости МирТесен



//Общество

Большинство россиян винят государство в «серости» зарплат

Большинство россиян винят государство в «серости» зарплат

Больше половины (53%) опрошенных россиян обвинили в существовании «серых» зарплат государство и только треть (31%) – работодателей. Таковы результаты опроса, который проводился среди 1,5 тысячи граждан России.

//Общество

Стало известно, зачем Наталья Подольская четыре года назад ездила в Екатеринбург

Стало известно, зачем Наталья Подольская четыре года назад ездила в Екатеринбург

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Избранником Поклонской стал чиновник - руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

//Общество

Алена Свиридова высказалась в защиту Лаймы Вайкуле

Алена Свиридова высказалась в защиту Лаймы Вайкуле

Певица Алёна Свиридова высказалась в защиту артистки из Латвии Лаймы Вайкуле: "Лайма действительно подданная Евросоюза. У нее просто могут возникнуть проблемы, ну, допустим, миграционные".

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Телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. Лера родила дочь. "Доченька", - объявила 47-летняя Кудрявцева о рождении дочки и выложила первое фото новорожденной.

//В мире

Водителя убитых в ЦАР журналистов заключили под стражу

Водителя убитых в ЦАР журналистов заключили под стражу

Посольство России в Центральноафриканской Республике сообщило, что водителя убитых российских журналистов поместили в тюрьму, чтобы не подвергать его жизнь опасности в ожидании следователей.

//Экономика

В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу

В России на треть подскочили продажи авиабилетов за границу

За последние дни объём продаж авиабилетов за границу вырос на 30%. Эксперты прогнозируют, что авиабилеты из России за границу подорожают в ночь на среду, 15 августа, в среднем на 7% из-за падения курса рубля.

//Новости партнеров

//Общество

Российские торговые сети избавляются от пластиковых пакетов

Российские торговые сети избавляются от пластиковых пакетов

Крупнейшие российские торговые сети обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах. Уже сейчас ритейлеры предлагают покупателям биоразлагаемые многоразовые сумки в качестве альтернативы.

//В мире

СМИ заявили, что Дональд Трамп пренебрегает этикетом

СМИ заявили, что Дональд Трамп пренебрегает этикетом

В западную прессу просочилась информация, из которой становится ясно, что американский президент Дональд Трамп плохо ориентируется в нормах дипломатического этикета или пренебрегает ими.

//Шоу-бизнес

Алёна Свиридова восхитила поклонников фигурой в купальнике

Алёна Свиридова восхитила поклонников фигурой в купальнике

Певица Алёна Свиридова восхитила поклонников фигурой в купальнике. Артистка проводит летний отпуск в Керчи. Крым - родина Алёны. Свиридова подробно описала, как проходит её день на море.

//Происшествия

Подросток случайно нарушил российскую границу в поисках места для чтения

Подросток случайно нарушил российскую границу в поисках места для чтения

В поисках подходящего места для чтения своей любимой книги подросток случайно перешел российско-абхазскую границу. Российские пограничники вернули несовершеннолетнего нарушителя обратно.

//Общество

Предполагаемому виновнику ДТП в котором погибла семья, члену МГЕР грозит арест

Предполагаемому виновнику ДТП в котором погибла семья, члену МГЕР грозит арест

Предполагаемому виновнику ДТП в Волгоградской области, в котором погибла целая семья, члену "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Ренату Булатову сейчас грозит арест на два месяца.

//В мире

Маттео Сальвини снова отказал судну «Аквариус» в доступе в Италию

Маттео Сальвини снова отказал судну «Аквариус» в доступе в Италию

Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в очередной раз запретил судну «Аквариус», на котором сейчас находится 141 беженец из стран Африки, доступ в итальянские порты.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление украинского генерала о планах России

В Госдуме прокомментировали заявление украинского генерала о планах России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление украинского генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о планах Генштаба России «дойти до Днепра».

//Общество

Лесной пожар в Ялте в ущелье Уч-Кош полностью ликвидирован

Лесной пожар в Ялте в ущелье Уч-Кош полностью ликвидирован

Лесной пожар в ущелье Уч-Кош полностью ликвидирован, сообщили в крымском главке МЧС. Для ликвидации пожара масштабная группировка сил и средства пожарно-спасательных подразделений работали три дня.

//Новости СМИ2

//Общество

Стали известны имена россиян, погибших при посадке Ми-8 в Таджикистане

Стали известны имена россиян, погибших при посадке Ми-8 в Таджикистане

Российские альпинисты Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах в Таджикистане. Имена жертв авиапроисшествия назвали в комитета по ЧС республики.

//Общество

В Севастополе будут сдавать в аренду недостроенную дачу Виктора Януковича

В Севастополе будут сдавать в аренду недостроенную дачу Виктора Януковича

Севастопольское правительство объявило о проведении 11 сентября аукционов на право аренды пяти земельных участков в урочище Батилиман, где располагаются недострои так называемой дачи экс-президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

//Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна все еще надеется на "красивый развод"

Адвокат Петросяна все еще надеется на "красивый развод"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий сторону Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, рассуждает о «красивом разводе», но уже планирует взлом квартиры, где живет Степаненко.

//Происшествия

Специалисты осмотрели "Медного всадника" после инцидента с мангалом

Специалисты осмотрели "Медного всадника" после инцидента с мангалом

После произошедшего в начале августа инцидента с мангалом специалисты Санкт-Петербургского государственного музея городской скульптуры провели внеплановый осмотр монумента «Медный всадник».

//Спорт

Треть опрошенных атлетов США сдавала тесты на допинг меньше шести раз за карьеру

Треть опрошенных атлетов США сдавала тесты на допинг меньше шести раз за карьеру

В Соединенных Штатах провели исследование, в ходе которого выяснилось, что значительная часть спортсменов из этой страны на протяжении своей карьеры проходила допинг-контроль считанное количество раз.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают завлекательные наряды пианистки, выступающей на мировых сценах

В сети обсуждают завлекательные наряды пианистки, выступающей на мировых сценах

Пианистка Лола Астанова начала учиться игре на фортепьяно в Ташкенте. Астанова - настоящая красавица. Ее наряды стали называть сексуальными. Хейтеры обвиняют пианистку в излишней сексуализации искусства.

//Новости Redtram

//В мире

В сети высмеяли очередной "новый" украинский танк

В сети высмеяли очередной "новый" украинский танк

Пользователи сети посмеялись над «новым» украинским основным боевым танком Т-72АМТ, кадры с полигонных огневых испытаний которого опубликовал сегодня президент Украины Петр Порошенко.

//В мире

Украинский генерал обвинил Россию в планах дойти "до Днепра"

Украинский генерал обвинил Россию в планах дойти "до Днепра"

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Москва разработала план по "захвату" юга и востока Украины, безопасности страны угрожает присутствие России в Азовском море.

//Экономика

Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Курс рубля во второй половине понедельника, 13 августа, начал немного подниматься после утреннего падения по отношению к доллару и евро. Рубль прибавил 19 копеек к европейской и американской валюте.

//Культура

Стало известно, что "королева соула" Арета Франклин больна раком

Стало известно, что "королева соула" Арета Франклин больна раком

Знаменитая американская соул-певица Арета Франклин больна раком. Диагноз ей был поставлен еще в 2010 году, но известно о нем стало лишь сейчас. Семья певицы просит молиться за нее.

//В мире

Саакашвили дал прогноз, кто победит на выборах президента Украины

Саакашвили дал прогноз, кто победит на выборах президента Украины

Михаил Саакашвили уверен, что Украины Пётр Порошенко не сможет победить на президентских выборах в 2019 году. Как предположил Саакашвили, большие шансы на победу на выборах главы государства у Юлии Тимошенко.

//Непознанное

Блогеры в пустыне Гоби нашли загадочную "военную базу"

Блогеры в пустыне Гоби нашли загадочную "военную базу"

Исследователи утверждают, что обнаружили мистическую "военную базу" на Google-картах. Странное изображение кругового объекта было обнаружено на севере Китая в центре пустыни Гоби.

//Культура

Мультипликатор Гарри Бардин перенес операцию в Петербурге

Мультипликатор Гарри Бардин перенес операцию в Петербурге

Российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин сегодня перенес операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Операция прошла успешно, состояние 76-летнего пациента оценивается как стабильное.

//В мире

Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Порошенко продемонстрировал кадры испытаний модернизированного танка

Основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ будет проходить огневые и ходовые испытания на армейских полигонах. Боевую машину собрали на Киевском бронетанковом заводе. Танк может использовать высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

//Общество

Руководство музея "Кижи" запретило зажигать свечи в деревянных церквях

Руководство музея "Кижи" запретило зажигать свечи в деревянных церквях

После пожара в Карелии, полностью уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге, руководство музея-заповедника «Кижи» ввело запрет на использование открытого огня в памятниках деревянного зодчества.

//Политика

Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась

Меркель: Берлин хочет, чтобы экономика Турции развивалась

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин заинтересован в предсказуемом развитии турецкой экономики. Политик подчеркнула, что в экономической дестабилизации Анкары заинтересованных нет.

//Шоу-бизнес

Фигурист Александр Жулин женился, но к свадьбе только готовится

Фигурист Александр Жулин женился, но к свадьбе только готовится

Знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Александр Жулин официально оформил отношения е Натальей Михайловой. В день бракосочетания фигурист опубликовал в Инстаграм фотографии своих красавиц.

//Шоу-бизнес

Вайкуле прокомментировала реакцию на свои высказывания о Крыме

Вайкуле прокомментировала реакцию на свои высказывания о Крыме

Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что шокирована реакцией, которую в России вызвали ее слова о Крыме и об СССР. По ее словам, она не ожидала, что люди могут быть настолько зомбированными.

//Экономика

Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции

Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции

После ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

//В мире

Саакашвили высказался о Порошенко: "это мелкий бессарабский барыга" и дебил

Саакашвили высказался о Порошенко: "это мелкий бессарабский барыга" и дебил

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили высказал своё мнение об украинском президенте Петре Порошенко: "Это человек, который пришел в политику делать деньги".

//Общество

Альпинисты из России погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане

Альпинисты из России погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане

Трое российских альпинистов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане. Вертолет Ми-8, перевозивший группу российских альпинистов, совершил жесткую посадку на высоте 4500 метров на пике Исмоли Сомони.

//В мире

Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Скончался посол России в Непале Андрей Будник

Российское дипломатическое представительство в Непале сообщило о скоропостижной смерти посла России в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника, скончавшегося в возрасте 65 лет.

//Шоу-бизнес

Названы наставники нового шоу "Голос. 60+"

Названы наставники нового шоу "Голос. 60+"

Организаторы шоу «Голос» в прямом эфире «ВКонтакте» объявили трех наставников нового проекта для возрастных вокалистов — «Голос. 60+». Имя четвертого члена жюри зрители узнают позже.

//Общество

Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева

Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева

Бывший глава Службы безопасности президента РФ Александр Коржаков призвал не доверять словам известного журналиста Сергея Доренко о том, что Борис Березовский считал его заказчиком убийства Владислава Листьева.

//Общество

В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли

В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли

В Крыму с обрыва сорвался джип, в котором находилось пятеро людей. Трое погибли и двое травмированы. По информации крымского главка МВД, водитель автомобиля на трассе Белогорск-Приветное выехал за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва.

//Общество

Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Наталья Поклонская - депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма - предпочитает не отвечать вопросы о своей личной жизни. Но СМИ узнали о тайной свадьбе Поклонской. Ей избранник - правозащитник Иван Соловьёв.

//Шоу-бизнес

Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме: «Это было некрасиво»

Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме: «Это было некрасиво»

Российский певец Олег Газманов прокомментировал слова Лаймы Вайкуле. По его словам, высказывания исполнительницы, которая заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, были некрасивыми.

//В мире

В армии ДНР раскрыли информацию об уничтожении ополченцами снайперов ВСУ

В армии ДНР раскрыли информацию об уничтожении ополченцами снайперов ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе уничтожены снайперы Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию в беседе с представителями прессы раскрыл спикер армии самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

//Шоу-бизнес

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

Петросян и Степаненко не пришли на бракоразводный процесс в суд

Известные российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко сегодня не пришли на заседание суда, где должен рассматриваться вопрос об их разводе. Ранее стало известно, что артисты разошлись.

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Зачем Володину наши пенсии?

Зачем Володину наши пенсии?

Я - активный пользователь соцсетей. Это помогает ориентироваться в картине мира, причем, именно в ее сиюминутном состоянии. Случается, что лента переполняется однотипными постами, которые набирают температуру и в скором времени поднимаются до градуса полноценной истерики.

//В мире

СМИ рассказали об изучении Украиной возможности военного столкновения с Москвой

СМИ рассказали об изучении Украиной возможности военного столкновения с Москвой

Высказывания киевского чиновника Георгия Туки свидетельствуют о том, что власти Украины изучают возможность войны с Российской Федерацией. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном интернет-СМИ.

//Общество

«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными

«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» планирует ввести дополнительные меры, которые будут ограничивать доступ к материалам пользователей. По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, в ближайшее время появится возможность сделать свой профиль полностью приватным.

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