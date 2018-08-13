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Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром
13 августа 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Курс рубля во второй половине понедельника, 13 августа, начал немного подниматься после утреннего падения по отношению к доллару и евро. Рубль прибавил 19 копеек к европейской и американской валюте. Данные торгов приведены на сайте Московской биржи.
Но на вторник, 14 августа, по данным Центробанка, официальный курс евро к рублю увеличился на 97,59 копейки — до 77,6519 рубля, а курс доллара — на 1,32 рубля, достигнув 68,2234 рубля.
Ранее сегодня курс доллара взлетел на 94 копейки, впервые с апреля 2016 года превысив отметку 68 рублей. Сделки с расчетом «завтра» в первую же минуту сессии проходили по 68,66 рубля, что почти на 5 рублей выше уровня недельной давности, - сообщает Ридус.
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