Курс рубля немного поднялся, после резкого падения сегодня утром

Курс рубля во второй половине понедельника, 13 августа, начал немного подниматься после утреннего падения по отношению к доллару и евро. Рубль прибавил 19 копеек к европейской и американской валюте. Данные торгов приведены на сайте Московской биржи.

Но на вторник, 14 августа, по данным Центробанка, официальный курс евро к рублю увеличился на 97,59 копейки — до 77,6519 рубля, а курс доллара — на 1,32 рубля, достигнув 68,2234 рубля.

Ранее сегодня курс доллара взлетел на 94 копейки, впервые с апреля 2016 года превысив отметку 68 рублей. Сделки с расчетом «завтра» в первую же минуту сессии проходили по 68,66 рубля, что почти на 5 рублей выше уровня недельной давности, - сообщает Ридус.