Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции

После ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Все расчёты с иностранными партнёрами ведутся в долларах. При этом покупки в Турции останутся для граждан России более менее дешевыми. Это прежде всего касается сластей, специй, а также текстильных товаров. Недорогими будут услуги такси, еда в кафе и ресторанах.