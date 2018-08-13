Россиян предупреждают о росте цен на отдых в Турции
13 августа 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
После ослабления лиры на 40% с начала года цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже текущих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Все расчёты с иностранными партнёрами ведутся в долларах. При этом покупки в Турции останутся для граждан России более менее дешевыми. Это прежде всего касается сластей, специй, а также текстильных товаров. Недорогими будут услуги такси, еда в кафе и ресторанах.
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