Специалист сообщил о последствиях запрета на возврат продуктов

В июле 2018 года в первом чтении Государственная дума приняла законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы за определённый срок торговыми сетями.

На сегодняшний день поставщики и торговые сети могут заключать договоры, которые предусматривают возможность возврата продуктов, при условии если обе стороны получают выгоду, однако законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.

По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова, такие нововведения имеют ряд негативных факторов, передают РИА Новости. «Торговые сети будут закупать меньший объем товаров, чтобы снизить издержки, связанные с утилизацией продуктов, у поставщиков будет меньший доступ к полке», - сообщил эксперт. По словам специалиста, это негативно отразится на малых и средних производителях.