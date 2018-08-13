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Специалист сообщил о последствиях запрета на возврат продуктов
13 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
В июле 2018 года в первом чтении Государственная дума приняла законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы за определённый срок торговыми сетями.
На сегодняшний день поставщики и торговые сети могут заключать договоры, которые предусматривают возможность возврата продуктов, при условии если обе стороны получают выгоду, однако законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.
По мнению председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергея Белякова, такие нововведения имеют ряд негативных факторов, передают РИА Новости. «Торговые сети будут закупать меньший объем товаров, чтобы снизить издержки, связанные с утилизацией продуктов, у поставщиков будет меньший доступ к полке», - сообщил эксперт. По словам специалиста, это негативно отразится на малых и средних производителях.
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