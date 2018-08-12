Антон Силуанов рассказал, кто подрывает устойчивость доллара

Доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Его устойчивость подрывают непоследовательные действия американского правительства, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Доллар считался мировой валютой. Но сейчас его устойчивость подрывается действиями американских властей. Они сегодня вводят одни ограничения для расчетов, а завтра другие. Такие действия приводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно?», - заявил Антон Силуанов в интервью.

Министр финансов также рассказал о действиях, которые предпринимают российские власти с учетом возможных рисков в текущей ситуации.

«Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. Развиваем расчеты в евро, китайских юанях, других национальных валютах. Они безопасны, так как не проходят через американские банки. Мы ограничиваем расчеты и сделки в американских долларах», - цитирует Антона Силуанова РИА Новости.