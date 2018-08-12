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Нефть: Минфин не исключает отказ от доллара
12 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов РФ Антон Силуанов допускает возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью. По его мнению, такой исход становится возможным в связи с неустойчивостью американского доллара.
Первый вице-премьер считает, что доллар США становится ненадежным инструментом, в связи с чем министром допускается отказ от него в случае, когда дело касается сделок по торговле нефтью. Данное заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".
"Доллар становится рисковым инструментом для расчетов, продажа нефти возможна на национальные валюты", - сообщил глава Минфина в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
В то же время, по словам Силуанова, у кабмина РФ в ближайших планах не значится закрытие компаний, принадлежащих США, в России: "Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть McDonald’s", - уточнил глава Минфина.
В первую очередь, поясняет министр, это вызвано тем, что на территории РФ в подобных компаниях трудятся граждане России. Напомним, именно к таким мерам призывали российские политические деятели в случае, если в сети ресторанов будут обнаружены санитарные нарушения.
Напомним, ранее АН сообщали, что глава Минфина РФ прокомментировал ситуацию резкого снижения биржевы показателей рынка на фоне сообщений о новых санкциях США против России.
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