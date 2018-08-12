Нефть: Минфин не исключает отказ от доллара

Министр финансов РФ Антон Силуанов допускает возможность перехода на национальные валюты при торговле нефтью. По его мнению, такой исход становится возможным в связи с неустойчивостью американского доллара. Силуанов прокомментировал падение российского рынка

Первый вице-премьер считает, что доллар США становится ненадежным инструментом, в связи с чем министром допускается отказ от него в случае, когда дело касается сделок по торговле нефтью. Данное заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

"Доллар становится рисковым инструментом для расчетов, продажа нефти возможна на национальные валюты", - сообщил глава Минфина в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".



В то же время, по словам Силуанова, у кабмина РФ в ближайших планах не значится закрытие компаний, принадлежащих США, в России: "Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть McDonald’s", - уточнил глава Минфина.

В первую очередь, поясняет министр, это вызвано тем, что на территории РФ в подобных компаниях трудятся граждане России. Напомним, именно к таким мерам призывали российские политические деятели в случае, если в сети ресторанов будут обнаружены санитарные нарушения.

Напомним, ранее АН сообщали, что глава Минфина РФ прокомментировал ситуацию резкого снижения биржевы показателей рынка на фоне сообщений о новых санкциях США против России.