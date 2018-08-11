Ущерб от засухи в Германии превысил миллиард евро

Продолжительная жара и пришедшая ей на смену засуха нанесли сельскому хозяйству Германии ущерб, предварительно оцененный в один миллиард евро. Данные получены по итогам подсчетов немецких региональных властей.

Об этом сообщает агентство DPA. По данным издания, больше всего пострадали фермеры в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (422 миллиона), Саксонии (308 миллионов), а также сельское хозяйство на федеральной земле Саксония-Анхальт (237 миллионов).

Для принятия решения о необходимых выплатах из федерального бюджета правительство страны ждет официальной цифры по объемам урожая: окончательная сумма ущерба будет определена во второй половине августа.