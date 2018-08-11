ЦБ в одном из банков РФ выявил хищения на 4,2 миллиарда рублей

В Якутии в одном из банков при проверке финансового состояния временная администрация обнаружила признаки хищения 4,2 миллиардов рублей должностными лицами финансового учреждения.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Временная администрация была назначена Банком России в якутский "Таатта" в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Она установила, что должностные лица банка осуществляли операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей.

Сумма хищения, по официальным данным, составила 4,2 млрд рублей. ЦБ также сообщил о финансовых махинациях прошлых банковских работников "Таатта" в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.