Идти открытой войной с властью рискованно, но делиться доходами бизнес не желает

Крупный российский бизнес, попавший в список «на раскулачивание» помощника президента Андрея Белоусова, готовится выступить против инициативы власти. Речь идет о предложении кремлевского чиновника изымать в пользу государства сверхдоходы металлургических предприятий. По его подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 513 миллиардов в год.

«Сейчас мы проводим встречи с топ-менеджментом, коллегами из списка, чтобы выработать консолидированную стратегию. Идти открытой войной рискованно, необходимо в экстренном порядке включить все лоббистские и медийные ресурсы», — сказали изданию URA.RU источники в компаниях на условиях анонимности.

Пока на публичную критику инициативы власти решился только председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его компания оказалась в списке. Кроме НЛМК изъять сверхприбыли предлагается еще у 13 крупных предприятий: ЕВРАЗ, «Норникель», «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Алроса», «Полюс», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон», но в Минпромторге предупредили, что список из 14 компаний может быть расширен, пишет РБК, ссылаясь на источники в ведомстве. Как в прессе оказался этот служебный документ пока не понятно. Корее всего он намеренно был слит в СМИ. «Не исключаю, что это могли сделать лоббисты самих компаний, которые работают в правительстве», - поделился своими мыслями источник в бизнесе.

Президент РСПП Виктор Плескачевский поддержал промышленников, сообщив, что если документ будет одобрен, то многие инвесторы уйдут из бизнеса, однако он заключил, что на открытый бунт никто не пойдет: «У нас любое сопротивление приравнивается к сопротивлению государству. Я думаю, что немного найдется шибко решительных среди бизнеса, кто будет сопротивляться решению об изъятии допдоходов».

Одним из аргументов в пользу «раскулачивания» бизнеса называется возможное смягчение пенсионной реформы в стране. Политологи считают, что такое решение электорально выгодной для власти и «гражданам подобный шаг государства очень понравится». Но вместе с тем эксперты замечают, что в стране можно будет окончательно забыть о каком-либо благоприятном инвестиционном климате. Отток капиталов из страны и так постоянно растет, а после принудительной конфискации „сверхприбыли“ никаких оснований инвестировать у предпринимателей вообще не останется».

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков инициатива Белоусов серьезно рассматривается. Президент решения еще не принял, но поручил его проработать правительству.