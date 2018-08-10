Из-за засухи Крым потерял часть урожая

Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что из-за засушливой погоды полуостров потерял часть урожая. В этом году крымские аграрии намолотили более 900 тысяч тонн зерна.

В прошлом году крымским аграриям удалось достичь рекордных показателей урожая ранних зерновых - более 1,7 млн тонн. В этом году часть урожая была потеряна, передает РИА Новости. «Республика намолотила 906 тысяч тонн. И, нужно отдать должное нашим сельхозпроизводителям, которые, не покладая рук, боролись за урожай, невзирая на сложности. Благодарен каждому из них за колоссальный труд», — поделился Рюмшин.

По мнению министр сельского хозяйства республики Крым, убрано более 548 тысяч гектаров, а средняя урожайность составила 16,5 центнеров с гектара.