Белоусов предложил изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагал изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний, в частности у компаний металлургического сектора и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил инициативу Андрея Белоусова. По словам Пескова, глава государства согласился с предложением проработать эту идею, но само решение еще не принято, - передает ТАСС. Он отметил, что письмо Белоусова было с грифом "для служебного пользования", и в документе была высказана экспертная точка зрения. "И действительно на нем стоит резолюция президента "Согласен", - заявил Песков.