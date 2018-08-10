Белоусов предложил изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний
Как отреагировал Путин
10 августа 2018, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник президента РФ Андрей Белоусов предлагал изъять в бюджет сверхдоходы ряда несырьевых компаний, в частности у компаний металлургического сектора и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил инициативу Андрея Белоусова. По словам Пескова, глава государства согласился с предложением проработать эту идею, но само решение еще не принято, - передает ТАСС. Он отметил, что письмо Белоусова было с грифом "для служебного пользования", и в документе была высказана экспертная точка зрения. "И действительно на нем стоит резолюция президента "Согласен", - заявил Песков.
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