Курс доллара впервые за два года составил 67 рублей

В пятницу утром, 10 августа, стало известно о резком скачке курса доллара. Согласно последней информации, в ходе торгов данный показатель впервые с августа 2016 года поднялся выше 67 рублей.

Отметим, что ослабление рубля было зафиксировано после сообщения о новых санкциях США в отношении России, о которых будет объявлено 22 августа. Ограничительные меры американские власти решили ввести в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.