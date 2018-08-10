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Курс доллара впервые за два года составил 67 рублей
10 августа 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Отметим, что ослабление рубля было зафиксировано после сообщения о новых санкциях США в отношении России, о которых будет объявлено 22 августа. Ограничительные меры американские власти решили ввести в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
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