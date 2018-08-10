Bloomberg: Украине грозит финансовый хаос

О том, что Украине в ближайшее время грозит финансовый хаос, агентство Bloomberg сообщает после интервью с председателем украинского Нацбанка Дмитрием Сологубом. Нацбанк Украины обеспокоен сокращением финансовых резервов страны.

По данным агентства, на счетах украинского министерства финансов самый маленький запас средств за последние четыре года. Планы же по наполнению бюджета страны сорваны, и это грозит обернутся хаосом, - пишет Bloomberg. По состоянию на 1 августа баланс счета правительственной казны сократился до 2 миллиардов гривен. Такого уровня не отмечалось со времен бегства экс-президента Виктора Януковича.

Председатель Нацбанка Украины рассказал, что в стране возникли проблемы с ликвидностью. Сологуб отметил, что правительству будут необходимы деньги, чтобы заполнить пробелы, но источников финансирования очень немного. Банкир предупредил, что НБУ тоже находится в затруднительном положении и сейчас не способен покрывать дефицит бюджета, - сообщает РИА Новости.

Оказывается, проблема заключается в том, что Украина так и не получила от МВФ очередной транш в размере 1,9 миллиарда долларов, а это тянет за собой блокирование финансовой помощи от других сторон.