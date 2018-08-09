Отток капиталов из России вырос в 2,5 раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле 2018 года увеличился в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Он составил 21.5 миллиарда долларов, говорится в сообщения Центробанка РФ.

"Сложившаяся динамика показателя обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами", - пояснил ЦБ.

Напомним, в первом полугодии 2017 года чистый отток капитала составлял 8.7 миллиарда долларов. По итогам прошлого года, показатель достиг 31,3 миллиарда.