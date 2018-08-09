Силуанов прокомментировал падение российского рынка

На фоне сообщений о новых санкциях США против России, сегодня утром основные биржевые показатели рынка продемонстрировали резкое снижение. Ситуацию прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», - заявил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов.

Глава Минфина также отметил, что в последние годы российская экономика стала гораздо более устойчивой к внешним воздействиям. Он заверил, что правительство и ЦБ контролируют ситуацию и обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности, сообщает РБК.