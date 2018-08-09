Быстрые каши и роботов-медиков будут производить на Южном Урале
9 августа 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Борис Дубровский поддержал развитие двух больших инвестиционных проектов в регионе.
В Увельском районе бренд "Увелка" намерена вложить 3.4 миллиарда рублей на производство хлопьев, круп и быстрых каш, а в Магнитогорске компания «Андроидная техника» расширит производство медицинских роботов.
Благодаря инвестициям в регионе откроются дополнительные 80 и 150 рабочих мест, а также вырастут налоговые вливания в бюджет. Подробнее о компаниях читайте на сайте "Вечерний Челябинск".
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