Доллар и евро продолжили рост, а рубль - падение из-за новых санкций США

Курсы доллара и евро сегодня, 9 августа, продолжили рост на торгах. Курс доллара на открытии торгов подскочил до 66 рублей, евро - до 77 рублей. Рубль продолжил падать на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях, которые США намерены ввести с 15 августа. Посольство РФ назвало "драконовскими" санкции США из-за дела Скрипалей

На 10:04 мск на Московской бирже курс доллара расчетами "завтра" рос на 80 копеек — до 66,35 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 76,95 рубля. В течение последующего времени стоимость евро пробила планку в 77 рублей, достигнув уровня в 77,23 рубля за евро.

Аналитики рассматривают два сценария изменения курса доллара. При оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится, американская валюта "вернется на место", - сообщает РИА Новости.

При пессимистичном сценарии резиденты США и их союзники начнут избавляться от российского госдолга. Тогда доллар может упасть до 72 рублей и остаться на этой отметке.