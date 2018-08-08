Российский рубль отреагировал на новые санкции США

Курс российского рубля упал до минимума по отношению к доллару США впервые с апреля нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в среду, 8 августа.

На текущий момент доллар торгуется на уровне 64.5 руб. Курс евро, по данным МБ, равен 74.7 руб.

Аналитики связывают данные котировки с появлением информации о новых антироссийских санкциях Соединенных Штатов, которые подразумевают, в том числе, введение запрета для российских банков на операции в долларах.

Напомним, как ранее сообщали АН, аналитики Citigroup в начале августа спрогнозировали падение рубля в связи с вводом новых санкций США.