Соединенные Штаты неизбежно проиграют «газовую войну» с Россией в Европе. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» со ссылкой на данные немецкого издания DWN пишет, что поставляемому американскими компаниями сжиженному газу не суждено занять доминирующее положение на энергорынке «Старого континента». США не смогут вытеснить оттуда Россию в силу ряда причин, отмечается в процитированном материале.

Первая среди этих причин – заводы по сжижению газа, которыми располагают Штаты, имеют небольшую производительность. Кроме того, американцы не в состоянии нарастить объемы поставок до российского уровня из-за дефицита специальных терминалов для загрузки и отсутствия собственного флота, необходимого для перевозки топлива в Европу.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток - 2», который строит Россия, изменил свой маршрут из-за позиции властей Дании.