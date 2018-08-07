Стоимость колбас и мясных изделий в России может резко увеличиться

Стоимость колбас и мясных изделий в ближайшее время в России может резко увеличиться. С резким повышением закупочных цен на сырье столкнулись крупнейшие российские мясопереработчики.

С января 2018 года свиная лопатка подорожала на 53% до 267 рублей за 1 кг. Как передают «Ведомости», в 2017 году цена выросла всего на 17% за тот же период.

За минувшие три недели свинина подорожала на 20%, курятина на 25%, а с 15 мая на 40% - индюшатина. Эксперты считают, что такие изменения на рынке вязаны с увеличением сроков поставок. При этом многие поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.

Как передаёт kp.ru, за четыре года российских продуктовых контрсанкций еды собственного производства в России стало намного больше, однако её стоимость резко повысилась.