В России впервые с начала года упали цены на бензин

Средние розничные цены на автомобильный бензин в РФ в июле 2018-го впервые с начала текущего года снизились в месячном выражении. Такие данные опубликовала сегодня, 6 августа, Федеральная служба госстатистики.

По сравнению с июнем стоимость бензина снизилась на 0.2%, сообщает Росстат. Больше всего на прошлой неделе упал в цене бензин 92 Класса 5. Однако, в сравнении с декабрём 2017 года топливо всё же подорожало на 9.2%, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. В то же время специалисты также отмечают рост цен на газомоторное топливо.

Напомним, ещё весной этого года (в мае) только лишь за месяц цены на автомобильное горючее в пять раз обогнали уровень годовой инфляции. Тем не менее, согласно международному рейтингу, Россия по-прежнему входит в топ-10 стран с самым дешёвым бензином.