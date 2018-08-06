Медведев призывает сделать ипотеку еще доступнее
6 августа 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 6 августа, призвал сделать ипотеку в стране еще доступнее. По мнению главы правительства, этого можно добиться при помощи снижения ставок.
Кроме того, Медведев порекомендовал использовать ипотечные облигации, развивать рынок ценных бумаг – в этом процессе большую роль должен играть Банк России. По словам премьер-министра РФ, необходимо не только больше строить, но также поддерживать спрос на дома, передает РИА "Новости".
Политик также добавил, что в целом результаты в данной сфере являются неплохими, однако есть и другие возможности сделать ипотеку более доступной для граждан.
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