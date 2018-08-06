Минэкономразвития предложило поднять тарифы на услуги ЖКХ из-за роста НДС

Минэкономразвития предложило поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС). НДС повышается с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года. Закон о повышении налога на добавленную стоимость принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Арбузная корка под ногами президента

Минэкономразвития считает необходимым поднять тарифы на услуги ЖКХ для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, - пишут «Известия».

При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж.

Эксперты предупредили, что убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей.

Напомним, лишь 10% крупных российских компаний готовы взять на себя издержки от повышения НДС. А 80% уже заявили о планах повысить цены вслед за повышением этого налога.