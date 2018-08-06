На переход чиновников на использование российской ОС потребуется 160 млрд руб

Почти восемь миллионов российских чиновников и сотрудников госкомпаний к 2021 году планируется перевести на использование российской мобильной операционной системы (ОС) Sailfish.

К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish о должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием. К настоящему времени 15 тысяч устройств приобрела "Почта России", еще один смартфон подарили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По данным газеты "Коммерсантъ", на поэтапный перевод чиновников на российскую ОС до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 млрд руб. 71,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд руб.— госкомпании и еще 10,7 млрд руб.— из местных бюджетов.

Переход чиновников на смартфоны на Sailfish начнется в 2019 году. На данный момент на российской ОС работает смартфон Inoi R7, который выпущен в апреле прошлого года и производится в Китае.