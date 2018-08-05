В Абхазии рассказали о снижении российской финансовой помощи

Министр экономики республики Абхазия Адгур Ардзинба заявил, что уровень финансовой помощи региону от РФ за пять лет снизился до 50 процентов, благодаря росту доходной части бюджета.

По словам Ардзинбы, такого результата смогли достичь благодаря изменению налогового администрирования и оздоровлению сферы налоговых правоотношений, передает РИА Новости.

Три четверти абхазского бюджета наполнялись за счет России еще в 2013 году. В скором времени, отметил министр, Абхазия выражает надежду выйти на достойный уровень самофинансирования.