Специалисты рассказали, как повысить инвестиции в российский агробизнес

Аналитики рассказали, как повысить инвестиции в российский агробизнес. По их словам, ключевым фактором, влияющим на объем инвестиций в любую отрасль, является её привлекательность для инвесторов.

Как сообщают специалисты, чтобы повысить привлекательность сельского хозяйства в России для инвесторов, для начала необходимо разобраться с ключевыми барьерами развития бизнеса этой и смежной отраслей, такими как стоимость энергетических ресурсов, нехватка квалифицированного персонала и недостаточная платежеспособность населения.

При этом эксперты отмечают что, развитие технологий также является важным фактором роста конкурентоспособности агробизнеса в России. Самыми привлекательными направлениями для бизнеса являются биотехнологии, точное земледелие, накопление генетической информации и её обработка, передают РИА Новости.

Напомним, что из-за антироссийских санкций президент РФ подписал в 2004 году указ, который запрещает импорт на территорию России некоторые виды сельхозпродукции из стран США, Евросоюза, Канады и др. Под запрет попали колбасы, рыба и морепродукты, мясо, фрукты и овощи.