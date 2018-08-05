Американский лидер Дональд Трамп считает "всеобщим бедствием" Всемирную торговую организацию. Подобное заявление президент Штатов сделал в Огайо во время выступления перед своими сторонниками.

По словам Трампа, только лишь Огайо потерял в промышленном секторе не менее 200 тысяч рабочих мест с того момента, как Китай вступил в ВТО, передает ТАСС.

Глава США также раскритиковал своих предшественников, которые, по его мнению, вели неправильную политику в экономической сфере. Дональд Трамп убежден, что они позволяли другим государствам "красть" рабочие места американцев и фактически грабить экономику страны, однако не исключил, что они делали это непреднамеренно.