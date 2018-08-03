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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
3 августа 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 3 августа, стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на проведение операций у очередной организации. Согласно последней информации речь идет о "Новом промышленном банке".
В сообщении регулятора говорится, что в деятельности вышеуказанной организации возникли проблемы из-за рискованной бизнес-модели. На сайте ЦБ говорится, что на балансе московского "Нового промышленного банка" возник большой объем низкокачественных активов.
Согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 июня текущего года данный банк занимал 446-е место в банковской системе Российской Федерации.
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